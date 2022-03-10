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СМИ: Сутормин договорился с "Зенитом" о новом контракте

Полузащитник Алексей Сутормин продлит контракт с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет РБ Спорт, 28-летний футболист договорился с петербуржцами о новом контракте. Нынешнее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2022 года.

Отмечается, что одна из основных причин, почему Сутормин не покинул "Зенит" - игровое время, которое увеличилось у футболиста в последнее время. Руководство и главный тренер команды Сергей Семак высоко ценят полузащитника.

Полузащитник Алексей Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне он провел за петербургский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и стал автором 1 результативной передачи. В общей сложности в составе "сине-бело-голубых" Сутормин сыграл в 87 матчах и забил 13 мячей.


Теги: Сутормин Зенит
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