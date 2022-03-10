28-летний полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин и руководство сине-бело-голубых пришли к договоренности о новом контракте игрока, сообщают СМИ. Текущее соглашение футболиста с клубом истекало по окончании нынешнего сезона. По данным источника, о подписании будет в скором времени объявлено официально, а одной из главных причин, мотивировавших Сутормина на продление сотрудничества с "Зенитом", стало увеличение его игрового времени.
Сообщается также, что свой контракт с сине-бело-голубыми на 2 года продлил 29-летний хавбек Магомед Оздоев.
В текущем сезоне Сутормин сыграл за "Зенит" 24 матча в различных турнирах, записав на свой счет 5 забитых мячей и 1 голевой пас (в том числе 4 сыгранных матча и 1 гол в Лиге чемпионов). Оздоев, пропустивший несколько месяцев из-за тяжелой травмы, сыграл в 8 матчах во всех турнирах и забил 1 гол (в том числе 1 матч и 1 гол в Лиге чемпионов).
Источник: "РБ Спорт"
Источник: Сутормин и Оздоев решили контрактные вопросы с "Зенитом"
По данным источника, полузащитники "Зенита" Алексей Сутормин и Магомед Оздоев договорились с руководством клуба о продлении контрактов.
Фото: ФК "Зенит"