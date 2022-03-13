Агент заявил, что футболисты не планируют покидать петербургский клуб по своему желанию.
Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
"На данный момент настроения не изменились, они останутся в клубе до конца контракта, если "Зенит" не решит их продать", - цитирует агента Sport24.
Полузащитник Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года. Контракт 25-летнего бразильца с российским клубом рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне Малком провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. В общей сложности за "Зенит" футболист сыграл в 65 матчах.
Бразильский полузащитник Клаудиньо присоединился к "Зениту" в августе прошлого года. Его трудовое соглашение с петербуржцами истекает летом 2026 года. 25-летний футболист сыграл за "Зенит" в 22 матчах, на его счету 9 голов и 4 результативные передачи.
Агент: Малком и Клаудиньо останутся в "Зените" до конца своих контрактов
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо, рассказал о будущем своих клиентов.
Фото: ФК "Зенит"