— Тяжелая и вязкая игра, мы на такую игру и рассчитывали. Наверное, мы в большей степени удовлетворены результатом, — приводит слова Терюшкова ТАСС.
"Химки" набрали 15 очков в чемпионате России, но продолжают занимать в турнирной таблице последнее место. "Сочи" с 38 очками остался на четвертой позиции.
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В "Химках" прокомментировали ничью с "Сочи"
Член наблюдательного совета ФК "Химки" Роман Терюшков прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура чемпионата России с "Сочи" (0:0).
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