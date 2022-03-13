Барач — лучший игрок матча "Крылья Советов" — "Зенит"

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Футболист самарской команды сравнял счёт на 90+1 минуте матча, позволив "Крыльям Советов" избежать поражения.27-летний Барач выступает за "Крылья Советов" на правах аренды до конца сезона из "Сочи". В нынешнем сезоне футболист в 16 матчах во всех турнирах забил один гол.Источник: пресс-служба РПЛ.