Футболист самарской команды сравнял счёт на 90+1 минуте матча, позволив "Крыльям Советов" избежать поражения.
27-летний Барач выступает за "Крылья Советов" на правах аренды до конца сезона из "Сочи". В нынешнем сезоне футболист в 16 матчах во всех турнирах забил один гол.
Источник: пресс-служба РПЛ.
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Барач спас "Крылья Советов" от поражения в матче с "Зенитом" на 90+1 минуте
Барач — лучший игрок матча "Крылья Советов" — "Зенит"
Защитник "Крыльев Советов" Матео Барач признан лучшим игроком матча 21-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: Getty Images