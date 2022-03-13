Об этом сообщает Чемпионат.
По информации источника, Игрок вернется в "Антверпен": бельгийский клуб воспользовался разрешением ФИФА и отозвал футболиста из аренды. Отмечается, что камерунец уже покинул расположение "Химок".
Нападающий Дидье Ламкель Зе перешел в "Химки" на правах аренды из бельгийского "Антверпена" в феврале. Камерунец провел за российский клуб 3 матча в РПЛ, в которых забил 2 гола. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
"Химки" сегодня сыграли вничью с "Сочи" (0:0). Подмосковный коллектив идет на последнем месте в таблице РПЛ.
СМИ: камерунский нападающий "Химок" Дидье Ламкель Зе покинул клуб
Камерунский нападающий "Химок" Дидье Ламкель Зе покидает подмосковный клуб.
Фото: РПЛ