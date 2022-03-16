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Тихонов предложил увеличить РПЛ благодаря командам из Белоруссии и Казахстана

4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предлагает увеличить РПЛ за счёт команд из Белоруссии и Казахстана.
Фото: Getty Images
— Подключится Белоруссия, Казахстан. Почему бы и нет, раз такая ситуация, — приводит слова Тихонова "СЭ".

Напомним, в настоящее время в Российской Премьер-Лиге выступает 16 команд. Ранее сообщалось, что чемпионат России может быть увеличен до 18 команд. Такое решение отчасти связывают с возможным неучастием российских команд в еврокубках следующего сезона. У клубов будет больше времени, которое планируют занять несколькими дополнительными турами в лиге.


Теги: РПЛ Тихонов
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