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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
0 - 1 0 1
ХимкиЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
СпартакПерерыв
П1 6.5X 2.4П2 2
Ахмат
16:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.01X 3.45П2 3.95
Зенит
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.19X 7.4П2 15

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
АланияЗавершен
Оренбург
2 - 0 2 0
КАМАЗ2 тайм
Акрон
0 - 0 0 0
РоторПерерыв
П1 3.25X 2.2П2 3.25
Олимп
1 - 0 1 0
ТекстильщикПерерыв
Волгарь
15:00
Спартак-2Не начат
Металлург Лп
15:00
КубаньНе начат
Нефтехимик
15:30
ВелесНе начат
П1 1.86X 3.4П2 4.2
Факел
17:00
ТорпедоНе начат
П1 2.29X 3.1П2 3.25
Балтика
18:00
ЕнисейНе начат
П1 1.57X 3.8П2 6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
П1 3X 3.35П2 2.45

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
16:00
ГранадаНе начат
П1 1.98X 3.3П2 4.3
Эльче
18:15
ВаленсияНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.85
Осасуна
20:30
ЛевантеНе начат
П1 1.91X 3.6П2 4.2
Райо Вальекано
23:00
АтлетикоНе начат
П1 3.9X 3.25П2 2.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Наполи
17:00
УдинезеНе начат
П1 1.51X 4.5П2 6.4
Интер
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.57X 4.5П2 5.6
Кальяри
22:45
МиланНе начат
П1 5.2X 3.8П2 1.71

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Майнц
17:30
АрминияНе начат
П1 1.59X 4П2 6.2
Герта
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 4.4X 4.2П2 1.74
Гройтер Фюрт
17:30
ФрайбургНе начат
П1 4.9X 4П2 1.71
Штутгарт
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.92X 3.65П2 4.1
Бавария
20:30
УнионНе начат
П1 1.16X 8.8П2 16

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ланс
19:00
КлермонНе начат
П1 1.73X 3.85П2 4.9
Нант
23:00
ЛилльНе начат
П1 2.85X 2.95П2 2.85

Кубок Англии

Новости
Мидлсбро
20:15
ЧелсиНе начат
П1 6.2X 4.3П2 1.55
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Корниленко ответил на вопрос о долгосрочных планах "Крыльев Советов"

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о дальнейших планах самарского клуба.
Фото: МатчПремьер
- Планы клуба, рассчитанные на 5, 10, 15 лет? У нас есть стратегия, но сейчас можно говорить только о планах - сложно понять, что будет летом: какой будет чемпионат, какой лимит. Нужно будет отталкиваться от этого. Мы хотим играть в премьер-лиге, показывать интересный футбол, который будет нравиться болельщикам - это главное, - цитирует Корниленко Matchtv.ru.

23 марта 2022 года состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором будут обсуждаться вопросы текущей ситуации в отечественном футболе на фоне масштабных антироссийских экономических санкций со стороны некоторых зарубежных государств и отстранения российский клубов и сборных от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. "Крылья Советов" в текущем сезоне - первом после своего возвращения из ФНЛ - занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 20 сыгранных матчах.


Теги: Крылья Советов Корниленко
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