- Планы клуба, рассчитанные на 5, 10, 15 лет? У нас есть стратегия, но сейчас можно говорить только о планах - сложно понять, что будет летом: какой будет чемпионат, какой лимит. Нужно будет отталкиваться от этого. Мы хотим играть в премьер-лиге, показывать интересный футбол, который будет нравиться болельщикам - это главное, - цитирует Корниленко Matchtv.ru.
23 марта 2022 года состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором будут обсуждаться вопросы текущей ситуации в отечественном футболе на фоне масштабных антироссийских экономических санкций со стороны некоторых зарубежных государств и отстранения российский клубов и сборных от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. "Крылья Советов" в текущем сезоне - первом после своего возвращения из ФНЛ - занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 20 сыгранных матчах.
Корниленко ответил на вопрос о долгосрочных планах "Крыльев Советов"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о дальнейших планах самарского клуба.
Фото: МатчПремьер