"Мораторий на вылет? Когда примут решение, тогда и будем смотреть. Я уже говорил, что спортивный принцип нарушен.
Как отношусь к возможному расширению РПЛ? Если не будет еврокубков, то оно однозначно нужно. 18 команд много? А сколько нужно? 12? И будем все в Москве играть? А дальше никому футбол не нужен? Все готово для расширения. Ничего страшного не произойдет", - цитирует Карпина "СЭ".
Ранее СМИ сообщали, что клубы РПЛ согласовали мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/22. Мораторий предполагает, что все 16 клубов, участвующие в текущем сезоне сохранят свои места в лиге на следующий сезон. В сезоне-2022/23 мораторий будет снят. Исполком РФС 23 марта рассмотрит предложение РПЛ по ротации клубов по итогам сезона. Также обсуждался вопрос о расширении лиги до 18 команд.
"Если не будет еврокубков, то оно однозначно нужно". Карпин - о возможном расширении РПЛ
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможном расширении РПЛ.
Фото: РПЛ