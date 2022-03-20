"Дело в том, что он сам всегда подавал в отставку, кроме как в "Москве", там его самого уволили. Не знаю, может быть и есть некая правда, что стоит подать, но пусть уж сам определяется. Найдет ли он быстро новую команду? Не думаю. Последние его кампании были крайне неудачные. В том числе и "Рубин". Надо думать, кто возьмет себе тренера-лузера, посмотрим, - цитирует Белоуса "Спорт день за днем".
Напомним, сегодня "Рубин" Леонида Слуцкого разгромно уступил ЦСКА (1:6). Казанцы завершали встречу вдевятером после удалений Ломовицкого и Бегича. Уже к концу первого тайма "Рубин" пропустил четыре мяча.
После этого "Рубин" остался на десятом месте в РПЛ. В активе команды Слуцкого 25 очков в 22-х турах. "Рубин" проиграл в шести из последних семи матчей в РПЛ.
Белоус - о возможном уходе Слуцкого из "Рубина": посмотрим, кто возьмет себе тренера-лузера
Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал возможный уход Леонида Слуцкого из "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"