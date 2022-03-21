В "Наполи" опровергли интерес к Кварацхелии

В "Наполи" прокомментировали информацию о том, что в итальянский клуб может перейти грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.

Фото: РПЛ





"Данная информация не соответствует действительности", - приводит



сегодня "Матч ТВ" сообщил, что полузащитник Хвича Кварацхелия может не вернуться в расположение "Рубина" после пребывания в сборной Грузии. Связано это с давлением на семью футболиста из-за выступления Кварацхелии за казанский клуб.



В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2024 года.



Хвича Кварацхелия может перейти в "Наполи" Ранее об этом сообщил журналист Альфредо Педулла."Данная информация не соответствует действительности", - приводит Metaratings слова пресс-атташе "Наполи" Гвидо Балдари.сегодня "Матч ТВ" сообщил, что полузащитник Хвича Кварацхелия может не вернуться в расположение "Рубина" после пребывания в сборной Грузии. Связано это с давлением на семью футболиста из-за выступления Кварацхелии за казанский клуб.В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2024 года.