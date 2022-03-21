28 февраля УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. 15 марта, CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации, 18 марта CAS отказал РФС в рамках дела ФИФА.
"Азиатская Лига чемпионов - аналог для клубов. Можно туда заявиться. Если бы "Спартак" или "Локомотив" выиграл данный турнир, это было бы очень хорошим достижением.
Если говорить серьезно, это соревнование действительно не так просто выиграть", - сказал Самедов.
Из-за санкций из 1/8 финала Лиги Европы был исключен московский "Спартак". Красно-белые должны были сыграть против немецкого клуба "РБ Лейпциг", который возглавляет бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско.
Источник: Чемпионат
Самедов предложил клубам РПЛ заявиться в азиатскую Лигу чемпионов
Экс-игрок сборной России Александр Самедов считает, что в условиях отстранения от еврокубков клубы РПЛ могли бы перейти в азиатскую Лигу чемпионов.
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