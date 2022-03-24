"Уход Кварацхелии — огромная потеря для "Рубина". Я очень расстроен тем, что он покинул наш клуб. Он сам захотел уйти из команды? Я даже не хочу говорить по этому поводу. Каждый легионер имеет право сейчас уйти из российских клубов, Хвича воспользовался этой возможностью. Я расстроен его уходом ровно так же, как и уходом других наших легионеров", - цитирует Яровинского "СЭ".
Сегодня Кварацхелия официально подписал временное соглашение с грузинским "Динамо Батуми". Полузащитник будет выступать за команду до конца июня этого года.
В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего грузина в 16 млн евро.
Яровинский: уход Кварацхелии - огромная потеря для "Рубина"
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский выразил сожаление по поводу ухода Хвичи Кварацхелии из клуба.
Фото: ФК "Рубин"