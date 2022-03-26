"Доволен игрой. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Насколько серьезно? Пока не знаю. Смотрели на то, как мы выполняем отработанное на тренировках. Ребятами доволен. Молодежка добротно смотрелась.
Поблагодарил ребят за сбор. Сказал, что, надеюсь, скоро увидимся", - цитирует Карпина Sport24.
Напомним, основная сборная России сегодня в контрольном спарринге с минимальным счетом обыграла молодежную сборную страны (1:0). Единственный гол забил Константин Тюкавин после подачи Зелимхана Бакаева с углового.
Ранее подопечные Валерия Карпина должны были сыграть против Польши в полуфинале стыков за попадание на ЧМ-2022, но ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от матчей под эгидой организации.
Карпин - о победе над молодежкой: доволен игрой. Поблагодарил ребят за сбор. Сказал, что, надеюсь, скоро увидимся
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями после победы в контрольном спарринге над молодежкой (1:0).
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