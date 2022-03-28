В декабре прошлого года СМИ сообщили о том, что в зимнее трансферное окно ЦСКА был готов расстаться с Щенниковым.
В этом году Георгий провел на поле лишь 45 минут - он сыграл в матче 22-го тура РПЛ против "Рубина" (6:1).
"Начнем с того, что у человека была сложная травма, после которой он долго восстанавливался, входил в тонус. Георгий хорошо провел сборы, почувствовал игровой ритм и сейчас тренеры потихоньку начали его выпускать.
С Березуцким я не общался. У меня есть контакт с руководством ЦСКА и могу сказать, что вопрос об уходе Щенникова перед нами никогда не ставили", - приводит слова агента РБ Спорт.
Георгий Щенников является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне 30-летний футболист провел за "армейцев" 8 матчей во всех турнирах (482 минуты), результативными действиями не отметился. В общей сложности защитник сыграл за ЦСКА 353 матча, в которых забил 10 голов и стал автором 15 результативных передач.
Контракт Щенникова с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.
Агент Щенникова: ЦСКА не ставил перед нами вопрос об уходе Георгия
Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, заявил, столичный клуб не намерен отпускать 30-летнего футболиста.
Фото: РПЛ