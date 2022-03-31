О трансфере футболиста сборной Швеции объявила пресс-служба датского клуба. Соглашение с игроком будет действовать до конца нынешнего сезона.
Шведский полузащитник покинул "Краснодар" в начале марта – соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон.
Классон играл в составе южан с 2016 года. В сезоне 2021/2022 футболист вышел на поле в 18 матчах чемпионата России, в которых забил 3 гола и отдал две результативные передачи.
"Краснодар" в действующем сезоне РПЛ набрал 36 очков в 21 матче и занимает 6-е место.
Классон подписал контракт с "Копенгагеном"
Бывший полузащитник "Краснодара" Виктор Классон подписал контракт с "Копенгагеном".
Фото: РПЛ