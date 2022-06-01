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Матыцин пообещал минимизировать все связанные с Fan ID неудобства

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ведомство ведет активную работу по минимизации неудобств в вопросе введения на спортивных мероприятиях "паспорта болельщика" (Fan ID).
Фото: ТАСС
Напомним, сегодня, 1 июня, вступил в действие федеральный закон, регламентирующий введение в Российской Федерации системы персонифицированного учета болельщиков, более известной как Fan ID. При этом до сих пор нет точного перечня соревнований и даже видов спорта, при посещении которых болельщик обязан иметь "паспорт болельщика".

Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

"Я уже на эту тему все сказал. Мы ведем переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы минимизировать неудобства для наших болельщиков. Fan ID будет обязательно со следующего сезона, но не на всех стадионах", - сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что система Fan ID должна начать работу со старта нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) на шести стадионах.

Источник: Матч ТВ

Вступил в силу закон о введении Fan ID


Теги: Матыцин Fan ID
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