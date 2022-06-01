Ранее СМИ сообщили, что подписание нового контракта затянулось из-за необходимости встречи с губернатором Нижегородской области. Она должна пройти на следующей неделе.
Сегодня Александр Кержаков рассказал, что его соглашение с клубом закончилось и с 1 июня он остался без работы.
"Никакой контракт я не согласовывал, от клуба я не получал никакого конкретного соглашения. Да, есть заинтересованность со стороны "Нижнего Новгорода", у меня есть заинтересованность продолжать работать. Но никакого конкретного контракта мне никто не предлагал", - приводит слова Кержакова "СЭ".
Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород" в 2021 году. Нижегородцы в сезоне-2021/22, который стал для клуба дебютным в Российской Премьер-лиге (РПЛ), набрали под руководством Кержакова 33 очка и финишировали на 11-м месте в таблице.
Также Кержаков возглавлял с сентября 2020 по июнь 2021 года "Томь".
СМИ: Кержаков согласовал контракт с "Нижним Новгородом". Его будущее зависит от встречи с губернатором
Кержаков опроверг информацию о согласовании контракта с "Нижним Новгородом"
Российский специалист Александр Кержаков опроверг информацию о достижении нового соглашения с "Нижним Новгородом".
Фото: ФК "Нижний Новгород"