"Я даже не знал об этом инциденте. За 7 лет Шамар никогда не делал ничего подобного, не было даже малейших конфликтов. Очевидно, что-то произошло между ними. Но я думаю, это уже неважно. Это часть игры. Всегда есть победители и проигравшие", - цитирует Портегу "СЭ".
Напомним, в воскресенье, 29 мая "Спартак" в финале Кубка России переиграл "Динамо" (2:1). На голы Александра Соболева и Квинси Промеса бело-голубые ответили только точным ударом Арсена Захаряна. В концовке "Динамо" получило право на исполнение одиннадцатиметрового, который мог привести к серии пенальти, но Даниил Фомин не попал с точки.
После финального свистка произошел конфликт между несколькими футболистами "Динамо" и форвардом красно-белых Шамаром Николсоном. В трансляцию попал эпизод, в котором ямаец ударяет в лицо полузащитника "Динамо" Николу Моро. Сегодня стало известно, что РФС дисквалифицировал Николсона и полузащитника бело-голубых Дениса Макарова на два матча в Кубке России.
Агент Николсона - о потасовке после финала Кубка: за 7 лет Шамар не делал ничего подобного
Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, отреагировал на дисквалификацию своего клиента в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"