2 мая стало известно, что УЕФА принял решение о полном отстранении всех российских клубов и сборных от соревнований под своей эгидой на период сезона-2022/2023. В результате этого решения клубы РПЛ не смогут выступить в еврокубках, а сборная России была исключена из розыгрыша Лиги наций.
"Зенит", "Сочи", ЦСКА и "Динамо" направили апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на это решение УЕФА. Также решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров обжаловал и Российский футбольный союз.
"Для окончательного подсчета их объема необходимо дождаться в том числе завершения рассмотрения в CAS дел об отстранении российских команд от международных матчей, так как от вердикта суда зависит итоговая сумма", - приводит Матч ТВ заявление службы коммуникаций РФС.
Сборная России должна была в июне и сентябре сыграть в Лиге наций в дивизионе B. Россияне попали в одну группу с Албанией, Израилем и Исландией.
В РФС рассказали, от чего зависит итоговая сумма компенсации за отстранение российских команд от международных турниров
РФС дал комментарий по поводу возможного возмещения убытков российским клубам и сборным со стороны ФИФА и УЕФА.
Фото: РФС