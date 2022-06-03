"Глушаков остается в нашей команде. Мне кажется, что он счастлив в "Химках". Он показывает, наверное, один из своих лучших уровней игры за все годы. Я думаю, что сейчас он получает удовлетворение и от своей игры в "Химках", и от игры команды", - сказал Терюшков.
Терюшков добавил, что у Дениса контракт с "Химками" действует еще один год, в соглашении есть опция продления трудового договора.
За "Химки" полузащитник Денис Глушаков выступает с октября 2020 года. В общей сложности за подмосковный клуб Глушаков провел 48 матчей, в которых забил 14 мячей, а также отдал 4 голевые передачи.
"Химки" сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, обыграв по сумме двух стыковых матчей "СКА-Хабаровск" (0:1, 3:0). В чемпионате химчане финишировали на 13-й строчке в таблице РПЛ.
Источник: РИА Новости
Терюшков: Глушаков счастлив в "Химках" и продолжит выступать за клуб
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о будущем полузащитника подмосковной команды Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Химки"