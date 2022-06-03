"Я глубочайше уверен, что такие игроки априори не могут быть лучше наших. Иностранец же должен быть на две головы сильнее русского футболиста. Где футбол и где Люксембург вообще находятся? Для меня дикость", - цитирует Ловчева "СЭ".
Ранее стало известно, что "Спартак" подписал с Мартинсом соглашение сроком до лета 2026 года. Сообщается, что футболист обошелся москвичам в 6,4 млн евро.
Мартинс сыграл за "Спартак" в 10-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил гол и отдал результативную передачу.
Ловчев – о выкупе Мартинса "Спартаком": дикость - такие игроки не могут быть лучше наших
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев оценил решение руководства клуба выкупить трансфер полузащитника Кристофера Мартинса у "Янг Бойз".
Фото: ФК "Спартак"