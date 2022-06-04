- Все легионеры у нас остаются в клубе. У нас есть только Филип Дагерстол, который воспользовался правом ФИФА. При этом он остается игроком клуба. Будем разговаривать и с ним, и с агентом по поводу того, как они видят себя дальше. С ним связь есть, он наш игрок, так что будем всё обсуждать, - передает слова Терюшкова "СЭ".
Помимо опорного полузащитника Филипа Дагерстола, который в марте 2022 года приостановил действие контракта с "Химками" и подписал временное соглашение до 30 июня со шведским "Норрчёпингом", в составе подмосковного клуба имеется два легионера - сербский полузащитник Неманья Главчич и нигерийский хавбек Николас Лоуренс. Следующий сезон красно-черные проведут в РПЛ благодаря суммарной победе в стыковых матчах со "СКА-Хабаровском" (0:1, 3:0).
Терюшков - о будущем составе "Химок": все легионеры остаются у нас в клубе, с Дагерстолом будем разговаривать
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с легионерами подмосковного клуба.
Фото: РПЛ