- Когда "Сочи" подвинет "Зенит"? Надо еще потренироваться, набраться немножечко желания и смелости, наверное, наглости… Ну и порвать уже всех на фиг! Второе место у "Сочи" в этом сезоне - это невероятно? Невероятно! Я сам в диком восторге! Поэтому первое место не за горами и не за морем! - передает слова Григорьева-Аполлонова Matchtv.ru.
"Сочи" по итогам завершившегося сезона-2021/2022 Российской премьер-лиги финишировал на второй строчке турнирной таблицы, набрав 56 очков в 30 матчах. В решающей очной встрече последнего тура за серебряные медали команда Владимира Федотова разгромила на выезде московское "Динамо" со счетом 5:1. Итоговое отставание от чемпиона страны петербургского "Зенита" составило 9 очков. Годом ранее "Сочи" занял по итогам чемпионата пятое место, впервые в своей истории пробившись в еврокубки.
Григорьев-Аполлонов: первое место "Сочи" - не за горами и не за морем
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал второе место "Сочи" по итогам прошедшего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"