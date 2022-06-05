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Юран: у Мирзова завышена самооценка

Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о своих взаимоотношениях с полузащитником команды Резиуаном Мирзовым.
Фото: РПЛ
"Считаю, у него немного завышена самооценка. Хотя он довольно талантливый игрок. Но какая-то тенденция в отношениях с тренерами у него прослеживается. Как правило, у нас одни и те же требования, которые должны выполняться. А он почему-то считает иначе, с чем-то не соглашаясь на тренировках.

К сожалению, против команд, которые выше нас классом, где требовалось много работать без мяча, он нередко выпадал", - цитирует Юрана "СЭ".

Ранее в "Химках" сообщили, что выкупили Мирзова у "Спартака". Контракт Резиуана с подмосковным клубом рассчитан до 2023 года.

Напомним, Мирзов с сентября выступал за подмосковный клуб на правах аренды. Права на игрока принадлежали "Спартаку", контракт с красно-белыми был рассчитан до конца текущего сезона. В завершившемся сезоне он провел за "Химки" 27 матчей во всех турнирах, на его счету 4 забитых мяча и 1 голевая передача.

"Химки" выкупили Мирзова у "Спартака"


Юран Мирзов Химки
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