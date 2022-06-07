Ранее стало известно, что РФС рассматривает три места проведения матча - Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Фаворитом является "Газпром Арена" в Петербурге.
"Это нелогично, надо играть матч за Суперкубок на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей? Казань, Нижний Новгород - при условии того, что они возьмутся", - цитирует Орлова РБ Спорт.
Отметим, что руководство "Спартака" предложило пригласить обслужить матч Суперкубка страны иностранную бригаду арбитров. В качестве места проведения москвичи рекомендовали "Лужники", а также перенести матч на неделю.
Аршавин объяснил, почему матч за Суперкубок нужно провести в Санкт-Петербурге
Орлов: матч за Суперкубок должен пройти на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей?
Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, где нужно провести матч между "Спартаком" и "Зенитом" за Суперкубок России.
Фото: РФС