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"Берет на себя удар, чтобы на игроков не было давления". Ребров - о высказываниях Заремы

Бывший голкипер "Спартака", ныне техническим координатор московского клуба Артем Ребров, оценил высказывания Заремы Салиховой по поводу судейства.
Фото: РИА Новости
"Судьи могут ошибаться из-за высказываний, например, Салиховой? Она же не просто так высказывается, у нее есть на это основания. Плюс это показывает, как она переживает за клуб. Мне кажется, где-то она берет на себя удар, чтобы на ребят не было давления. Наверное, многие этого до конца не понимают", - цитирует Реброва "СЭ".

Напомним, ранее владелец "Спартака" Леонид Федун на церемонии в честь столетия красно-белых сообщил, что Зарема прошла обучение на факультете футбола в университете Барселоны и получила получила диплом MBA (магистр делового администрирования).

"Спартак" финишировал на 10-м месте в Российской Премьер-лиге в минувшем сезоне, набрав в 30 матчах 38 очков. Также красно-белые выиграли Кубок России, победив в финале "Динамо" (2:1).

"Спартак" сыграет с "Зенитом" за Суперкубок России. Дата и место проведения матча станут известны позже.


Спартак Ребров Салихова
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