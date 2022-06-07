Сегодня СМИ сообщили о том, что Агаларов может перейти в "Сабах" и получить гражданство Азербайджана. Отмечалось, что в трансфере лучшего бомбардира РПЛ заинтересован лично Мусаев.
"Я сейчас в отпуске и не могу комментировать. Трансфера нет, если был бы трансфер, я бы мог прокомментировать. Я могу быть во многих игроках заинтересован, вы же знаете, пока нет трансфера - нечего комментировать", - сказал Мусаев.
Напомним, ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что Агаларов "с большой долей вероятности покинет "Уфу".
Агаларов стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов в 29 матчах РПЛ. Также на его счету 1 гол в стыках с "Оренбургом". Контракт Агаларова с "Уфой" рассчитан до конца 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
Источник: Metaratings
В азербайджанском "Сабахе" отреагировали на информацию о возможном переходе Агаларова
Главный тренер азербайджанского "Сабаха" Мурад Мусаев прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего "Уфы" Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"