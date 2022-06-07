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Цорн: не думаю, что Леша Миранчук сам хочет возвращаться в Россию

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн прокомментировал возможное возвращение в клуб полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: "Аталанта"
Напомним, Миранчук осенью 2020 года перешел из "Локо" в "Аталанту".

"Возможно ли возвращение Миранчука? Не думаю, что Леша сам хочет возвращаться в Россию. Скорее всего, он будет рассматривать варианты для продолжения карьеры в Европе. Так что мы не рассматривали его возвращение", - сказал Цорн.

В составе "Локомотива" Миранчук в общей сложности провел 228 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 46 результативных передач.

В завершившемся сезоне 26-летний россиян сыграл за "Аталанту" в 25 матчах во всех турнирах, на его счету 2 гола и 5 результативных пасов. Контракт россиянина с бергамасками рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Sport24

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Цорн Локомотив Миранчук Ал Аталанта Серия А
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