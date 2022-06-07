Ранее появилась информация, что бергамаски разочаровались в российском футболисте и хотят найти для Алексея другую команду. Одним из вариантов называлась аренда в "Болонью".
"Ведутся ли переговоры между "Аталантой" и "Болоньей" по переходу Миранчука? Нет", - цитирует Сартори Чемпионат.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из "Локомотива". В завершившемся сезоне 26-летний футболист провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. В общей сложности за итальянский клуб россиянин сыграл в 56 матчах и забил 9 мячей.
Контракт россиянина с "Аталантой" рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 11 млн евро.
В Италии сообщили, что "Аталанта" ищет новый клуб для Миранчука
В "Болонье" прокомментировали слухи об интересе к Миранчуку
Спортивный директор "Болоньи" Джованни Сартори отреагировал на новость о переговорах с "Аталантой" по поводу аренды полузащитника Алексея Миранчука.
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