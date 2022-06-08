У нас тоже есть информация, что Федотов сменит клуб, но для Вани ничего не меняется. Он в "Сочи" и сфокусирован на подготовке к новому сезону. Именно так обстоит ситуация сейчас. Думаю, игрокам ничего еще не объявляли. Но я не могу сейчас говорить, уйдет точно Федотов или останется., - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Федотов в ближайшее время станет новым главным тренером ЦСКА. Контракт специалиста с "Сочи" истекает в конце июня этого года.
Ваня Дркушич выступает за "Сочи" с января этого года. После перехода он провел 11 матчей за сочинцев в РПЛ, в которых не отмечался результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
"Сочи" занял второе место по итогам сезона РПЛ. Команда Владимира Федотова в решающем матче разгромила "Динамо" (5:1) в заключительном туре чемпионата России.
Агент защитника "Сочи" Дркушича: у нас тоже есть информация, что Федотов сменит клуб
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Вани Дркушича, прокомментировал возможный уход Владимира Федотова из клуба.
Фото: РПЛ