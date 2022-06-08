"Он все то время, которое был в команде, не знал, что я играю опорника… Рианчо в матче с "Анжи" решил поставить меня на мою родную позицию. Всю установку мне рассказывал, как играть опорника… Джикия в какой-то момент не выдержал и сказал Рианчо: "Он уже десять лет опорника играет, если что", - цитирует футболиста Sport24.
Тимофеев выступал в составе столичного коллектива до сезона 2018/2019. Зимой 2019 года он перешел в "Крылья Советов" на правах аренды, после чего летом 2021 года пополнил состав "Ахмата". В завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги российский полузащитник вышел на поле в 27-ми играх национального первенства и записал на свой счет два забитых мяча.
Тимофеев: Рианчо в матче с "Анжи" поставил меня на родную позицию и рассказывал, как играть – Джикия не выдержал
Полузащитник "Ахмата" Артем Тимофеев высказался об опыте работы с Раулем Рианчо в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"