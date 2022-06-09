"Является ли проблемой отсутствие еврокубков? Никаких проблем нет", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, "Локомотив" вчера официально объявил о трансфере Фассона из "Атлетико Паранаэнсе". Защитник подписал с клубом четырехлетний контракт. Фассон будет выступать за красно-зеленых под 3-м номером. Ранее сообщалось, что "железнодорожники" заплатят за бразильца около 3 млн евро.
Фассон выступал за "Атлетико Паранаэнсе" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,5 млн евро.
Агент Фассона - о переходе в "Локомотив": отсутствие еврокубков - проблема? Никаких проблем нет
Агент Илдемир Лопес, представляющий интересы новичка "Локомотива" Лукаса Фассона, прокомментировал переход его клиента в клуб.
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