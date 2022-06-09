По данным источника, Каттани не планирует покидать "Спартак". В данный момент он занимается поиском нового главного тренера для клуба. Напомним, ранее сообщалось, что Паоло Ваноли в ближайшее время может покинуть клуб. Ожидается, что официальное объявление об уходе итальянского тренера может появиться уже сегодня.
Паоло Ваноли возглавил "Спартак" в декабре прошлого года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию. Под руководством Ваноли красно-белые финишировали на десятом месте в чемпионате России. Кроме того, "Спартак" стал победителем Кубка страны, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).
Источник: Metaratings
Источник: Каттани занимается поиском нового тренера для "Спартака"
Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани подбирает нового тренера для клуба в связи с возможным уходом Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"