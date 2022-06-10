- Шанс прервать серию есть всегда, но скорее всего в очередной раз мы увидим, как "Зенит" докажет на футбольном поле, почему именно он чемпион страны. "Зенит" явно сильнее "Спартака", но в каком состоянии он будет на момент Суперкубка, мы пока не знаем. В футболе может произойти многое, но я думаю, что "Зенит" оставит Суперкубок в Петербурге еще на год, - передает слова Орлова "РБК Спорт".
В прошедшем сезоне петербургский "Зенит" в четвертый раз подряд стал чемпионом России, оформив титул досрочно за три тура до финиша чемпионата. В итоговой турнирной таблице сине-бело-голубые набрали 65 очков в 30 матчах, их отрыв от занявшего второе место "Сочи" составил 9 очков. Московский "Спартак" финишировал на десятой строчке с 38 набранными очками, однако стал обладателем Кубка России, из которого "Зенит" выбыл на стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти владикавказской "Алании" (2:2, пен. 5:6). Очная встреча первого круга в Санкт-Петербурге завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 7:1, во втором круге в Москве соперники сыграли вничью (1:1).
Орлов: "Зенит" явно сильнее "Спартака". Думаю, Суперкубок останется в Петербурге еще на год
Экс-телекомментатор Геннадий Орлов дал прогноз на исход матча за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"