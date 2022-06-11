"Возвращение в "Локомотив"? Скорее всего, он вернется на неделю позже, после начала тренировочных сборов. Присоединится к команде он 25-26 числа", - сказал агент Яна Кухты Милан Мартинович.
Ян Кухта перешел в московский "Локомотив" зимой этого года из пражской "Славии". За "Локомотив" чешский нападающий провел 9 матчей, в которых забил 3 гола и отметился двумя результативными передачами.
В прошедшем чемпионате московский "Локомотив" финишировал на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "СЭ"
Названа дата возвращения Яна Кухты в "Локомотив"
Агент Яна Кухты Матинович рассказал, когда нападающий вернется в расположение московского "Локомотива".
Фото: Getty Images