"Я к поведению господина Федуна отношусь отрицательно — он же член исполкома РФС! Весь календарь, начиная от первых игр сезона и заканчивая последними матчами следующего года, утверждается на исполкоме. Изменения вносят только после голосования всех членов собрания.
Получается, что господин Федун противоречит самому себе: проголосовав за этот календарь, начинает давать задний ход", - цитирует Кавазашвили Sport24.
Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило Санкт-Петербург в качестве места проведения матча за Суперкубок страны. В поединке за трофей поборются "Спартак", который стал обладателем национального кубка, и "Зенит" - чемпион минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги. В СМИ сообщается, что красно-белые намерены игнорировать стартовый матч сезона, если он будет проходить в северной столице.
Кавазашвили - о Суперкубке: Федун - член исполкома РФС. Проголосовав, он начинает давать задний ход
Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазшвили высказался о негативной реакции руководства красно-белых на организацию Суперкубка России в Санкт-Петербурге.
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