"На такие новости у нас всегда один и тот же ответ. Без конкретики не хотелось бы давать какие-то комментарии", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появились слухи, что руководство москвичей рассматривает возможность заключения контракта с Черышевым. Предыдущий сезон российский футболист провел в "Валенсии" - в активе полузащитника 17 матчей чемпионата Испании и две голевые передачи.
В "Торпедо" ответили на вопрос об интересе к Черышеву
Спортивный директор "Торпедо" Максим Ляпин прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-полузащитнику "Валенсии" Денису Черышеву.
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