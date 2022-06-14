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Колосков - о приходе Федотова в ЦСКА: будет интересно посмотреть, как он справляется с новым вызовом

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Владимира Федотова на должность главного тренера ЦСКА.
Фото: РФС
- Назначение Федотова в ЦСКА - интересный шаг и для клуба, и для тренера. Сейчас нельзя с уверенностью сказать, что у него точно получится повторить или превзойти успех с "Сочи" в ЦСКА, но потенциал есть. Федотов - один из лучших футбольных тренеров России на данный момент. Но "армейский" клуб - это совершенно другой уровень, другие требования и традиции, для него там будет много нового. Будет интересно посмотреть, как он справляется с новым вызовом, - передает слова Колоскова Sport24.

Сегодня утром официальные интернет-ресурсы ЦСКА объявили об уходе из клуба прежнего главного тренера красно-синих - 39-летнего Алексея Березуцкого, и о назначении нового - 55-летнего Владимира Федотова, ранее тренировавшего "Сочи". В прошедшем сезоне "барсы" под руководством Федотова заняли второе место в чемпионате России с 56 набранными очками, ЦСКА с Березуцким остался на пятой строчке, набрав 50 очков.

ЦСКА объявил об уходе братьев Березуцких

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ЦСКА Федотов Колосков
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