- "Зенит" - молодец. Клуб взял хорошего футболиста. Не будет ли у команды проблем в раздевалке, если Бакаев не будет попадать в состав? Мне кажется, он должен быть сильным и бороться за место в составе при любой конкуренции, а иначе из футболиста он превратится в баночника. Таких футболистов, как Бакаев, сейчас в стране не много, решение его подписать правильное, - передает слова Быстрова "СЭ".
15 июня петербургский "Зенит" официально объявил о подписании контракта с 25-летним атакующим полузащитником Зелимханом Бакаевым. Соглашение заключено сроком на три года с опцией продления еще на один год. Переход произошел в статусе свободного агента - в июне 2022 года истек контракт Бакаева с московским "Спартаком", который не был продлен. В прошедшем сезоне хавбек провел 36 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 8 результативных передач.
Быстров: "Зенит" - молодец. Таких футболистов, как Бакаев, сейчас в стране не много
Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал контракт экс-игрока красно-белых Зелимхана Бакаева с сине-бело-голубыми.
Фото: ФК "Зенит"