"Были предложения от других команд, которые мы взвешивали и рассматривали — где Даниилу будет комфортнее, полезнее и амбициознее. Даня сам ростовский. Это было одним из серьезных факторов, почему выбор остановился на "Ростове", - цитирует Бердышева "СЭ".
Предыдущий сезон Уткин провел в "Ахмате" на правах аренды из "Краснодара". Российский полузащитник забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи, приняв участие в 28-ми матчах минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги. "Ахмат" завершил сезон национального первенства на седьмой строчке.
Представитель Уткина рассказал, что повлияло на решение игрока перейти в "Ростов"
Агент полузащитника Даниила Уткина Тимофей Бердышев высказался о причинах перехода игрока в "Ростов".
Фото: РПЛ