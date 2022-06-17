- Если говорить о деньгах, Лантратов стоит и все 5 миллионов. На самом деле, речь о каких-то суммах никогда не велась. С Ильей мы разговаривали и готовы его отпустить. Мы заинтересованы в его дальнейшем развитии. Как я видел из прессы, "Зенит" решил делать ставку на собственного воспитанника Одоевского - и это правильно. Нужно развивать местных игроков. С "Зенитом" мы можем абсолютно спокойно разговаривать, если будет официальное предложение. Но повторюсь, никаких официальных предложений не поступало и никогда речь о каких-то суммах не заходила совсем, - передает слова Терюшкова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" остановил переговоры с "Химками" о переходе 26-летнего голкипера Ильи Лантратова. Сообщалось, что причиной этого стала высокая заявленная подмосковным клубом трансферная стоимость футболиста, которая, по данным источника, составила 4 миллиона евро. Также ранее появлялась информация, что "Зенит" может отказаться от варианта с подписанием Лантратова из-за поведения голкипера в стыковом матче "СКА-Хабаровск"- "Химки" (1:0), где у него случился конфликт с хабаровским болбоем из-за не вовремя поданного мяча.
СМИ: "Зенит" остановил переговоры по Лантратову из-за высокой трансферной стоимости
Терюшков: Лантратов стоит и 5 миллионов. Но речь о суммах с "Зенитом" никогда не велась
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что "Зенит" остановил переговоры по трансферу голкипера Ильи Лантратова из-за его цены - 4 млн евро.
Фото: ФК "Химки"