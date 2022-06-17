ЦСКА предоставил Бийолу отпуск

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал, что его клиент получил от клуба дополнительный отпуск.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы поговорили с ЦСКА, Бийола отпустили до конца месяца. Он должен будет вернуться в расположение клуба к 1 июля", - цитирует Чибежа "РБ Спорт".

Напомним, ранее Яка Бийол после окончания сезона в РПЛ отправился в расположение сборной Словении, где принял участие в четырех матчах Лиги наций. Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Сезон-2020/21 словенец провел на правах аренды в немецком "Ганновере".

В прошедшем сезоне 23-летний словенец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.Контракт Яки с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость словенца в 3,5 млн евро.


Бийол ЦСКА
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