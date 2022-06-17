Бувач: надеемся, что Йоканович позволит "Динамо" выйти на новый уровень

Заместитель генерального директора по спорту "Динамо" Желько Бувач прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Благодаря своему опыту и знаниям Славиша поможет нам сделать следующий шаг в развитии. На данный момент у нас заложена хорошая база, при этом мы используем примерно 80% своего потенциала. Надеемся, что Славиша со своим штабом, который предпочитает хорошо сбалансированный, атакующий стиль игры "первым номером", позволит "Динамо" выйти на новый уровень", - приводит слова Бувача пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня "Динамо" официально объявило, что новым главным тренером команды стал сербский специалист Славиша Йоканович. Тренер подписал с бело-голубыми контракт на один сезон, который может быть продлен на два следующих сезона, если команда достигнет определенных результатов.

Последним клубом Йокановича был английский "Шеффилд Юнайтед", который он покинул в ноябре прошлого года. Также серб по ходу карьеры возглавлял "Фулхэм", "Уотфорд", "Аль-Гарафу", "Маккаби" из Тель-Авива и "Партизан".


Динамо Бувач Йоканович
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