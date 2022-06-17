Источник: стало известно, при каких условиях контракт Йокановича с "Динамо" будет продлен

Выяснилось, какого результата нужно добиться Славише Йокановичу, чтобы его контракт с "Динамо" продлевался автоматически.
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" вчера, 17 июня объявило, что новым главным тренером клуба стал Славиша Йоканович. Сербский специалист подписал с бело-голубыми контракт на один год с возможностью продления на еще два следующих сезона.

По сообщению источника, автоматическая пролонгация контракта будет происходить в том случае, если "Динамо" будет занимать место в тройке РПЛ. Напомним, в прошедшем сезоне бело-голубые заняли третье место, на финише уступив вторую строчку "Сочи".

Последним клубом Йокановича был английский "Шеффилд Юнайтед", который он покинул в ноябре прошлого года. Также серб по ходу карьеры возглавлял "Фулхэм", "Уотфорд", "Аль-Гарафу", "Маккаби" из Тель-Авива и "Партизан".

Источник: РБ Спорт



Йоканович Динамо
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