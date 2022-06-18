"Дзюба близок к переходу в "Фенербахче"? Мы не ведем переговоры ни с ним, ни с каким-либо другим нападающим", - цитирует функционера Sport24.
Предыдущий сезон стал для Дзюбы последним в качестве игрока "Зенита" - контракт футболиста с питерцами истек этим летом.
В СМИ сообщалось об интересе к российскому нападающему со стороны ряда турецких клубов, среди которых "Коньяспор" и "Галатасарай".
В "Фенербахче" ответили на вопрос о переговорах с Дзюбой
Спортивный директор "Фенербахче" Марио Бранко прокомментировал слухи об интересе к экс-форварду "Зенита" Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"