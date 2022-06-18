По данным источника, клуб в состоянии удовлетворить финансовые требования 33-летнего россиянина. "Фенербахче" предлагал игроку контракт на сумму в 1,2 млн евро за сезон, но Дзюба от таких условий отказался. К слову, не исключается, что переговоры между "Фенербахче" и нападающим продолжатся.
Ранее в "Галатасарае" отказались комментировать информацию о переговорах с Дзюбой. Спортивный директор "Фенербахче" Марио Бранко, отвечая на вопрос об интересе к футболисту, заявил, что клуб не ведет переговоры с ним.
Источник: Metaratings
Источник: Дзюба отказался от предложенного "Фенербахче" контракта. Основной претендент на игрока – "Галатасарай"
"Галатасарай" стал основным претендентом на подписание контракта с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: РПЛ