Медведев – о предложении "Урала" расширить РПЛ: появляется цель обезопасить себя от прямого вылета

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением об идее "Урала" увеличить число участников РПЛ с сезона 2023/2024.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда нет спортивной составляющей, телегу ставят впереди лошади — появляется цель обезопасить себя от прямого вылета в следующем сезоне, потому что по проекту собираются оставить только переходные матчи. Расширение по такому принципу производить нельзя", - заявил функционер ТАСС.

Ранее в Российском футбольном союзе подтвердили, что получили от "Урала" письмо с предложением увеличить представительство Российской Премьер-лиги после окончания следующего сезона.

По итогам завершившегося розыгрыша национального первенства "Зенит" завоевал четвертый подряд чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака поборются за Суперкубок страны со "Спартаком".


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