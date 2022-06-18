"Языджи не останется в ЦСКА. Некоторые другие клубы проявляют к нему большой интерес", - цитирует Летанга Sport24.
Напомним, Юсуф Языджи перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды из французского "Лилля". При этом сообщалось, что у красно-синих есть право выкупа футболиста, но ЦСКА пытался договориться о выплате меньшей суммы за Языджи.
В прошедшем сезоне турецкий полузащитник успел провести десять матчей за "армейцев" в РПЛ, в которых забил восемь мячей, установив рекордно быструю результативность для новичков лиги. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 17 млн евро.
Президент "Лилля": Языджи не останется в ЦСКА
Президент "Лилля" Оливье Летанг заявил, что переговоры о полноценном переходе Юсуфа Языджи закончились неудачей.
Фото: ПФК ЦСКА