По данным источника, руководство клуба продлило контракт с 33-летним футболистом на один год. Предыдущее соглашение было рассчитано до окончания минувшего сезона.
Ткачев защищает цвета "Арсенала" на протяжении последних пяти лет. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 20-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забила два мяча и отдал две голевые передачи.
По итогам завершившейся кампании туляки вылетели из элитного дивизиона, заняв последнее место в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: Сергей Ткачев продлил контракт с тульским "Арсеналом"
Полузащитник Сергей Ткачев продолжит играть в тульском "Арсенале".
Фото: ПФК "Арсенал Тула"